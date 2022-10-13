Эльчин Садыгов выдворен с судебного процесса Расима Мамедова
Бакинский суд по тяжким преступлениям принял решение отстранить адвоката Эльчина Садыгова от защиты экс-главы Baku Steel Company Расима Мамедова.
Как сообщает haqqın.az, судья Лейла Аскерова-Мамедова постановила прекратить участие адвоката в судебном процессе из-за условий решения о его домашнем аресте.
Одним из условий Бакинского апелляционного суда о переводе Садыгова под домашний арест является то, что адвокат не может общаться с участниками процесса по своему уголовному делу.