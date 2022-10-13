19:50

Турция полностью отказалась от намеченной еще в июне месяце спецоперации против террористических группировок РПК/ОНС с целью расширения так называемой буферной зоны в местах проживания сирийских тюрок. Вопреки ожиданиям экспертного сообщества и мировой политической элиты правительство Турции пошло своим путем, начав переговоры с режимом Асада о нормализации отношений. Более того, Эрдоган выразил готовность лично встретиться с Асадом. А тем временем резко обострилась ситуация в подмандатном Турции северном регионе Сирии. Как сообщают источники haqqin.az из региона, на подконтрольных Турции территориях началась междоусобная война между бригадой «Хамза», входящей в состав коалиции, сформированной радикальной исламской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» и некоторыми группировками, связанными с «Сирийской национальной армией», которая также поддерживалась правительством Турции.

Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» возникла в результате «ребрендинга» «Фронта ан-Нусра» и контролирует большую часть провинции Идлиб. Хотя Турция с 2018 года и признает эту группировку террористической организацией, однако в мае этого года издающееся в Лондоне англоязычное арабское издание «Аль-Монитор» написало о переговорах «Хайят Тахрир аш-Шам» с «Сирийской национальной армией», поддерживаемой Анкарой. К тому же, ожесточенные бои боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» с «Сирийской национальной армией» происходили и в прошлом. Причиной нынешних столкновений стало убийство блогера по имени Мухаммед Абдуллатиф Абу Ганнум в контролируемом Турцией городе Аль-Баб в северной сирийской провинции Алеппо. Блогер, поддерживающий «Хайят Тахрир аш-Шам», был застрелен, когда ехал на мотоцикле со своей женой. После этого инцидента в Аль-Бабе начались и быстро приобрели интенсивность столкновения между бойцами бригады «Хамза», их союзниками «Хайат Тахрир аш-Шам» и группировками «Сирийской национальной армии». В этих боях на стороне бригады «Хамза» воюет и другая оппозиционная вооруженная группировка под названием «Султан Сулейман Шах». После начала столкновений мирные жители Эль-Баба вышли на улицы и провели акцию протеста, призвав Турцию усилить меры безопасности в городе.

Накануне, 13 октября, боестолкновения перешли на окраину Африна. «Хайят Тахрир аш-Шам» подавила оппозиционные группировки, поддерживаемые Турцией, и взяла под свой контроль часть Африна. Бои проходят с использованием артиллерии и минометов. Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что большая часть города находится под контролем «Хайат Тахрир аш-Шам». Наблюдатели обращают внимание на то, что бои вспыхнули во время переговоров президентов России и Турции в Астане. В настоящее время группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», установив контроль над Африном, движется в сторону города Азез. Мирные жители из Эль-Баба и Африна бегут к турецким границам - в города Азез и Джераблус.

Турецкие СМИ подтверждают информацию о наплыве гражданского населения к границам Турции в районе провинции Хатай. Однако по информации турецких источников, боевикам все еще не удалось захватить центр Африна. Группировки «Сирийской национальной армии» успешно оттеснили боевиков из центра города. Силы «Сирийской национальной армии» пытаются обеспечить безопасность, перекрывая дороги в районах, которые находятся в зоне ответственности командования 7-й армии ВС Турции. В основном активные боевые столкновения происходят между бригадой «Султан Сулейман Шах» и «Хамза», поддерживаемые «Хайат Тахрир аш-Шам» - с одной стороны, а с другой - группировками «Джебхе аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Исламской бригадой», батальонами «Мелик Шах» и «Аль-Маджд», входящей в состав «Сирийской национальной армии». Две другие ведущие боевые силы «Сирийской национальной армии» — группировки «Ахрар аш-Шам» и «Бригада Султана Мурада» не определились до конца с политическими симпатиями. Бойцы этих армий участвуют в столкновениях с обеих сторон.