Запущенный в нескольких странах мира, MoonSwatch был встречен любителями часов толпами и длинными очередями перед представленными магазинами. В настоящее время «MoonSwatch» представлен только в 35 важнейших и ведущих странах разных континентов. «Swatch», не представленный в странах СНГ и Центральной Азии, выбрал Азербайджан в качестве следующей страны для «MoonSwatch».

Сохранив точный размер и дизайн знаменитых часов Omega Speedmaster Moonwatch – 42 мм, эти компании создали часы с биокерамическим корпусом и кварцевым механизмом по цене всего 480 манатов.

В результате неожиданного сотрудничества двух гигантов мира часов коллекция MoonSwatch из 11 экземпляров порадовала поклонников часов Omega и Swatch.

«MoonSwatch» поступит в продажу в ближайшие дни только в бутике компании VMF, которая является официальным представителем «Swatch» в Азербайджане, расположенном в торговом центре «Deniz Mall».

MoonSwatch — это вдохновленная космосом коллекция из 11 часов BIOCERAMIC, названных в честь планет, которые позволят вам добраться до любой планеты, которую вы захотите.

Для коллекционеров часов Moonwatch Omega Speedmaster — легенда. А коллекция BIOCERAMIC MoonSwatch сделает свой культовый дизайн доступным для всех поклонников. Дизайн моделей выполнен из запатентованного материала под названием биокерамика, который представляет собой уникальное сочетание 2/3 керамики и 1/3 продукта касторового масла. Хотя модели выполнены в розовом и бледно-голубом цветах, эти часы не являются стандартными часами Omega Speedmaster, и любители Moonwatch вряд ли смогут отличить их друг от друга.

Особенности дизайна часов Moonwatch: асимметричный корпус, знаменитый тахометр с отметкой более 90 и характерные циферблаты Speedmaster. Все перечисленное работает отлично.

Новая коллекция «MoonSwatch» была представлена в ярких цветах. Каждый MoonSwatch имеет собственное заявление о миссии, вдохновляющие гравюры и логотипы OMEGA X SWATCH, встроенные в циферблат и заводную головку. Каждые часы имеют изображение планеты на крышке батарейного отсека. Ремешок на липучке, предназначенный для скафандра, был представлен как последний совершенный элемент стиля космонавта.

Коллекция «MoonSwatch» ждет «тех, кто хочет достичь планет» в бутике VMF Swatch «Deniz Mall»!

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