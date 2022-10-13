Два сотрудника ФСБ и ЧВК Вагнера попросили убежище во Франции

Сотрудник ЧВК Вагнера и работник ФСБ запросили политическое убежище у Франции, рассказал The Insider глава проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его словам, сейчас они дают показания, которые помогут международному расследованию военных преступлений России. В показаниях представлены и коррупционные схемы ФСБ, и истории создания ЧВК Вагнера как «филиала» ГРУ, утверждает Осечкин.

Глава Gulagu.net говорит, что за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России и попросить убежище. Они тоже дают показания.