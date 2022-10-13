Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Астане лично обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой не проводить политику в отношении стран Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу.

Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера в лице России. В стране хотят ощущать взаимное уважение, отметил Эмомали Рахмон в ходе выступления на саммите "Центральная Азия- Россия" в Астане, передает informburo.kz.

"Мы были свидетелями с вами развала Советского Союза. Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию. Вы вчера говорили о двух миллионах мигрантов из Таджикистана в РФ, я хотел вам сказать, это больше двух миллионов наших граждан уезжают в РФ не только на заработки, они обучаются, лечатся", – сказал Эмомали Рахмон на саммите "Центральная Азия – Россия".