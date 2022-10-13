Президент Таджикистана объявил демарш Путину: «Не относитесь к нам, как к СССР» главное на этот час
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Астане лично обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой не проводить политику в отношении стран Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу.
Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера в лице России. В стране хотят ощущать взаимное уважение, отметил Эмомали Рахмон в ходе выступления на саммите "Центральная Азия- Россия" в Астане, передает informburo.kz.
"Мы были свидетелями с вами развала Советского Союза. Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию. Вы вчера говорили о двух миллионах мигрантов из Таджикистана в РФ, я хотел вам сказать, это больше двух миллионов наших граждан уезжают в РФ не только на заработки, они обучаются, лечатся", – сказал Эмомали Рахмон на саммите "Центральная Азия – Россия".
По его словам, Россия ведет продовольственное сотрудничество и развивает товарооборот, однако взамен не проявляет равное отношение.
"Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане, мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер. Мы что, так поступаем? Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера (в лице Российской Федерации. – РЕД.). Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу", – обратился к главе РФ Эмомали Рахмон.
У каждой страны есть свои проблемы, вопросы, традиции и обычаи, подчеркнул президент Таджикистана. Он обратил внимание на соседство стран Центральной Азии и России, уточнив, что от него "никуда не уйдешь".