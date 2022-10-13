Киев прокомментировал заявления Маска

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления главы компании SpaceX Илона Маска, который отказался финансировать работу своих терминалов для спутникового интернета Starlink, находящихся на украинской территории, в том числе на территории боевых действий.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны, - написал Подоляк в твиттер. – Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу".

"Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", - добавил он.

Starlink обеспечивает интернет-связь при помощи спутника, что дает значительное преимущество украинским вооруженным силам в условиях, когда другие средства коммуникации повреждены или открыты для противника.

В пятницу CNN сообщил, что SpaceX пригрозила прекратить поставки терминалов Starlink Украине, если Пентагон не возьмет на себя их финансирование, которое компания оценила в 120 млн долларов до конца нынешнего года и 400 млн – в 2023-м. Позже Маск косвенно подтвердил эту информацию, написав в твиттер, что компания решила последовать совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в нецензурной форме предложившего американскому бизнесмену "идти на хрен".

Несколько дней назад Маск заявил, что Украина должна начать переговоры с Россией, чтобы избежать глобальной ядерной войны. При этом он предложил Киеву пойти на несколько уступок, в том числе отказаться от Крыма и вхождения в НАТО, а также согласиться на повторное проведение референдумов в оккупированных регионах страны под международным наблюдением. Эти идеи вызвали волну возмущения во всем мире, в Украине – особенно.