США готовят новый пакет помощи для Украины

Соединенные Штаты направят в Украину боеприпасы и бронеавтомобили в новом пакете военной помощи на сумму в 725 млн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вскоре должен подписать все необходимые документы. Как сообщают источники, новых систем вооружений, в том числе систем ПВО, в пакете не будет.

Пентагон подчеркивает, что совокупный объем военной помощи Украине, оказанной Вашингтоном с момента начала российской "спецоперации", достиг 16,8 млрд долларов.