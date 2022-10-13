На Стрелкова и Пегова пожаловались: грозит уголовка?

Девять российских военкоров и военкор-проектов могут попасть под статью о дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Это Игорь Стрелков, Семен Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик. Контент в их телеграм-каналах анализируют на наличие фейков, дискредитации.

По информации Mash, заявление в Роскомнадзор с требованием проверить "творчество" указанных лиц подписано лично начальником Генштаба. Со стороны Генпрокуратуры дело ведет начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Причина - критика Минобороны и его решений в ходе так называемой спецоперации.

Если состав преступления соберется, а вина установится — военкоров либо оштрафуют, либо они получат до трех лет колонии.