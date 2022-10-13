В Нидерландах обнаружили российских шпионов

В Нидерландах занимались шпионажем 17 российских дипломатов. Их выслали из страны еще в марте, пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что они, предположительно, собирали данные о компьютерных чипах для российской армии. Это выяснилось в результате расследования голландских изданий NOS и Nieuwsuur совместно с бельгийской газетой De Tijd.

По информации журналистов, восемь депортированных россиян работали в российской Службе внешней разведки, еще девять - в Главном управлении Генерального штаба ВС РФ. Их прикрытием была работа в посольстве России, торговом представительстве в Нидерландах и аппарате Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Самым важным шпионом назвали 52-летнего Сергея Пятницкого. Он отвечал за шифрование данных, которые отправляли в Россию.

Высылка шпионов была критично важна для контрразведок западных стран и позволила им долго скрывать планы по поставке вооружений Украине.