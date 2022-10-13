Экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева 15 октября, 12:00, прямой эфир
В субботу, 15 октября в 12:00 по бакинскому времени экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента Раса Юкнявичене в прямом эфире ответит на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева. Беседа будет транслироваться на YouТube-канале Эйнуллы Фатуллаева и на сайте haqqin.az.
Европарламентарий ответит на главный вопрос: как Запад ответит на ракетные обстрелы Украины и угрозу применения тактического ядерного оружия…
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!