В субботу, 15 октября в 12:00 по бакинскому времени экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента Раса Юкнявичене в прямом эфире ответит на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева. Беседа будет транслироваться на YouТube-канале Эйнуллы Фатуллаева и на сайте haqqin.az.

Европарламентарий ответит на главный вопрос: как Запад ответит на ракетные обстрелы Украины и угрозу применения тактического ядерного оружия…

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