Представители «Азеришыг» в гостях у студентов университета ADA

На встрече, на которой присутствовал преподавательско-студенческий состав университета, директор Центра обучения и инноваций ОАО Араз Мамедзаде рассказал о стратегическом плане развития «Азеришыг», проинформировал о восстановительных работах, проводимых ОАО на освобожденных территориях Азербайджана.

Затем был показан фильм «Светлый Карабах», рассказывающий о работе, проделанной ОАО в Карабахе.

На мероприятии обсуждалось сотрудничество между ОАО «Азеришыг» и студентами университета ADA. Было предложено расширить возможности студентов, обучающихся в вузах Азербайджана, для прохождения практики в структурах ОАО, будущего трудоустройства и построения карьеры, участия в масштабных проектах по модернизации в области электроэнергетики и применения возобновляемых источников энергии.