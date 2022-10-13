Криптобиржи начали «выгонять» россиян

Криптобиржи вводят ограничения для россиян после введения новых санкций от Евросоюза. Организации отказываются работать с россиянами из России и других юрисдикций, даже если они ведут бизнес из Европы. Об этом пишет Moscow Times.

6 октября Евросоюз ввел запрет на открытие и использование криптокошельков граждан России, так как они активно использовали криптовалюту для выведения средств из страны и обхода санкций.

Биржа из Канады NFT Dapper Labs объявила о приостановке работы с российскими учетными записями 6 октября, сразу после вступления в силу санкций. Аналогично поступили Cryptopay и Localbitcoins. Последняя предложила российским пользователям вывести «все биткоины одной транзакцией», после чего клиенты не смогут пользоваться своим кошельком. Российских пользователей на платформе Blockchain.com также попросили вывести все деньги как можно скорее, потому что с 28 октября их учетные записи будут заблокированы.