Лучшим учителям вручили сертификаты в центре ASAN

Как отметил заместитель министра М.Мамедов, этим летом впервые прошла сертификация педагогов, в которой приняли участие около 11 тысяч учителей начальных классов: «Сертификацию успешно прошли более 8 700 учителей. Некоторым из них мы вручили сертификаты в центре ASAN, что также является одним из направлений сотрудничества между Министерством науки и образования и центрами ASAN. Так как во всех регионах, где проходила сертификация, есть центры ASAN, мы решили вручать сертификаты учителям в этих центрах. Учителей об этом проинформируют».