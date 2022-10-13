Лучшим учителям вручили сертификаты в центре ASAN
В пятницу, 14 октября, при участии Министерства науки и образования был проведен медиатур в центре ASAN №7.
Целью медиатура - ознакомление с научными и образовательными услугами, предлагаемыми в центре. В медиатуре принял участие заместитель министра науки и образования Мухтар Мамедов.
Как отметил заместитель министра М.Мамедов, этим летом впервые прошла сертификация педагогов, в которой приняли участие около 11 тысяч учителей начальных классов: «Сертификацию успешно прошли более 8 700 учителей. Некоторым из них мы вручили сертификаты в центре ASAN, что также является одним из направлений сотрудничества между Министерством науки и образования и центрами ASAN. Так как во всех регионах, где проходила сертификация, есть центры ASAN, мы решили вручать сертификаты учителям в этих центрах. Учителей об этом проинформируют».
Также замминистра подчеркнул, что удалось выявить сильные и слабые стороны педагогов, успешно прошедшие сертификацию учителя получили надбавки к зарплате.
Заместитель руководителя отдела информации и обслуживания граждан Министерства науки и образования Сабухи Рзаев подробно рассказал об услугах в сфере образования, оказываемых в центрах ASAN.
В настоящее время услуга выдачи сертификатов педагогам, прошедшим сертификацию, предоставляется в центрах ASAN №№ 5 и 7 в Баку, №2 в Сумгаите и №1 в Гяндже.