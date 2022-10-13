Вечером 14 октября сильный взрыв прогремел на одной из угольнодобывающих шахт в провинции Бартын на севере Турции, пишет Anadolu.

"Примерно в 18:15 (по местному времени - ред.) взрыв произошел на угольной шахте в Амасре. Причина в настоящий момент не ясна. На место происшествия направлены спасательные расчеты", - говорится в заявлении властей.

По меньшей мере 87 горняков оказались заблокированными из-за взрыва и обвала горной породы.

"Мы подозреваем, что в шахте произошел взрыв метана. Внутри находились 87 шахтеров", - сообщил мэр города Амасра Реджаи Чакыр.

На месте работают медики и спасатели. Согласно информации, по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез отправятся в Бартын для осмотра места взрыва в шахте.