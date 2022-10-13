По Белгороду ударили: пропал свет, горит подстанция

В части российского города Белгород пропал свет после удара по ТЭЦ у местного завода «Луч». В результате обстрела загорелась подстанция 110 кВт, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, службы постараются максимально быстро устранить последствия: «Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания».

Гладков говорит, что город обстреляли со стороны Украины.

11 октября произошел пожар на ТЭЦ в Шебекино. Задымилась местная подстанция, пропали свет и водоснабжение. Без электроэнергии остались 2000 человек.

На фоне регулярных обстрелов во всех школах Белгородской области с 17 октября начнутся внеочередные каникулы.