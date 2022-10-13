Офис Зеленского: нужно вернуть всю территорию Украины, а переговоры — после

Война может закончиться зимой, уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью Bild.

При этом Подоляк сказал, что в планы Украины не входит ведение боевых действий на территории России.

«Мы не будем заходить на территорию РФ. Мы ведем исключительно оборонительную войну. Мы понимаем, что нельзя оставлять незаконченную войну так, как это было сделано в 2014-2015 годах. Мы абсолютно объективно должны забрать всю территорию Украины и абсолютно объективно можно вести после этого тот или иной переговорный процесс»,— сказал Подоляк.