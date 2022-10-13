Армения увеличивает военные расходы

Проект государственного бюджета Армении на 2023 год скоро поступит на обсуждение в парламент страны. В правительстве заявляли, что больше всего вырастут расходы на оборону, примерно в 1,5 раза, или 47%. Об этом пишут армянские СМИ.

Примерно на 30% могут вырасти расходы на оборонные разработки, на них потратят около 6,9 млрд драмов ($17 млн - ред.). На 10% увеличат расходы на социальную защиту, куда будут включены выплаты пенсий и поддержка молодых семей.

Правительство на 10% увеличит расходы на образование, примерно на 20% - на науку. В 2020 году расходы на эту сферу выросли на 80% после увеличения на 80% с лишним в 2022 году).

Сократят расходы на охрану окружающей среды и создание резервного фонда, 8% и 12,9% соответственно.