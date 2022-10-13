«Хорошая система»: комплекс ПВО IRIS-T уже работает в Украине

Немецкая система ПВО IRIS-T уже используется украинскими военными, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишут украинские СМИ.

«Это комплекс той модификации, которой в мире вообще еще нет. Германия поставляет его первым в Украину. Эта система уже работает в Вооруженных силах где-то там на южном направлении», — утверждает Игнат.

«IRIS-T хорошая система, она, хоть и не дальнобойная, но очень перспективная и может работать в едином информационном поле с другими такими системами, как NASAMS и Patriot», — заявил Игнат.

О том, что Германия передала украинским военным первый комплекс IRIS-T, стало известно три дня назад. Еще три комплекса планируется передать в 2023 году.