Евросоюз накажет Иран за передачу беспилотников России

17 октября министры иностранных дел Евросоюза обсудят передачу иранских беспилотников России и могут договориться о введении новых санкций против Ирана, пишет Reuters.

Известно, что Россия использует дроны-камикадзе Shahed-136 в войне против Украины. Иран отрицает поставку беспилотников в Россию, а Кремль не дает комментариев.



По словам неназванных дипломатов, ссылающихся на подготовленные документы, был проведен анализ активности беспилотников, и эта тема стоит на повестке дня. Соглашение о новых санкциях против Ирана не будет достигнуто главами МИД Евросоюза 17 октября, однако может быть достигнуто политическое соглашение, которое проложит путь к санкциям на более позднем этапе.