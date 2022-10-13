У Зеленского ответили на заявления Путина

В пятницу, 14 октября, президент РФ Владимир Путин выступал перед журналистами по итогам визита в Казахстан. На вопрос российского журналиста: "Вы ни о чем не жалеете?" российский лидер ответил: "Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все".

В Украине отреагировали на эти заявления президента РФ. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляка в своем Twitter указал: "Заявление Путина, что он ни о чем не сожалеет, а война все равно должна была произойти, - лицемерное снятие ответственности".

Подоляк указал, что Украина, как и НАТО, ни на кого не нападала. Именно Россия вторглась в чужую страну. "Если бы РФ не хотела этой войны, ее (войны) просто не было бы", - добавил он.