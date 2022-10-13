Два брата, убившие журналистку, получили по 40 лет тюрьмы
На Мальте братья Альфред и Джордж Деджорджо, признавшиеся в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году, были приговорены к 40 годам лишения свободы каждый. Об этом пишет газета Times of Malta.
Расследование дела длилось 5 лет. Осужденные признали свою вину за несколько дней до суда, что стало сенсацией в этом деле.
Журналисты сообщают, что свою причастность к убийству признали четыре человека, включая сообщника братьев Винсента Муската. Обвинения также были предъявлены предпринимателю Йоргену Фенеку, он предстанет перед судом позже.
Дафна Каруана Галиция была известным независимым журналистом-расследователем на Мальте с 1990-х годов. Она вела собственные расследования в отношении причастности политиков Мальты к коррупции, отмыванию денег и другим преступлениям.
С 2016 она расследовала дело о связях ряда членов правительства Мальты, а также премьер-министра Джозефа Муската и его семьи с офшорами. 16 октября 2017 года она погибла в возрасте 53 лет при взрыве автомобиля по дороге из Бидния. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно при помощи мобильного телефона.