Два брата, убившие журналистку, получили по 40 лет тюрьмы

На Мальте братья Альфред и Джордж Деджорджо, признавшиеся в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции в 2017 году, были приговорены к 40 годам лишения свободы каждый. Об этом пишет газета Times of Malta.

Расследование дела длилось 5 лет. Осужденные признали свою вину за несколько дней до суда, что стало сенсацией в этом деле.

Журналисты сообщают, что свою причастность к убийству признали четыре человека, включая сообщника братьев Винсента Муската. Обвинения также были предъявлены предпринимателю Йоргену Фенеку, он предстанет перед судом позже.