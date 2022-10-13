Генштаб Украины: из Беларуси в Крым прибыл военный эшелон

Эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из белорусского Гомеля в Крым, говорится в информации Генштаба ВС Украины.

"По имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на... территорию АР Крым", - сказано в сообщении.

В то же время телеграм-каналы утверждают, что в Могилевской области Беларуси было зафиксировано движение эшелона с военной техникой в направлении Орши, где позже этот эшелон заметили в направлении России.