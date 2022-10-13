Как старые телефоны загрязняют планету

В 2022 году в мире на свалку отправится около 5,3 млрд телефонов, подсчитали участники международного форума отходов электроники и электроприборов. Однако их можно использовать для переработки и дальнейшего производства техники, пишет BBC.

"Электронные отходы" представляют собой огромную проблему для окружающей среды. Они почти не разлагаются и сохраняют в себе металлы и батареи. А это значит, ценные металлы, например, кобальт и медь, нужно добывать заново для новых аппаратов. На сегодняшний день правильно перерабатывается лишь чуть больше 17% электронных отходов.

"Большинство людей просто не задумывается о том, что каждый из этих небольших (казалось бы) предметов имеет приличную ценность уже сам по себе. А все вместе - на глобальном уровне - это еще и огромные объемы", - объясняет генеральный директор WEEE Паскаль Леруа.

В Великобритании для решения проблемы выброшенной техники профессиональная ассоциация химиков объявила общенациональную кампанию по сбору электронных отходов, необходимых для производства новых гаджетов. Эксперты объяснили эту инициативу тем, что война в Украине (как и другие международные конфликты) может существенно нарушить цепочки поставок ценных металлов.