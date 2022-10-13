Как старые телефоны загрязняют планету
В 2022 году в мире на свалку отправится около 5,3 млрд телефонов, подсчитали участники международного форума отходов электроники и электроприборов. Однако их можно использовать для переработки и дальнейшего производства техники, пишет BBC.
"Электронные отходы" представляют собой огромную проблему для окружающей среды. Они почти не разлагаются и сохраняют в себе металлы и батареи. А это значит, ценные металлы, например, кобальт и медь, нужно добывать заново для новых аппаратов. На сегодняшний день правильно перерабатывается лишь чуть больше 17% электронных отходов.
"Большинство людей просто не задумывается о том, что каждый из этих небольших (казалось бы) предметов имеет приличную ценность уже сам по себе. А все вместе - на глобальном уровне - это еще и огромные объемы", - объясняет генеральный директор WEEE Паскаль Леруа.
В Великобритании для решения проблемы выброшенной техники профессиональная ассоциация химиков объявила общенациональную кампанию по сбору электронных отходов, необходимых для производства новых гаджетов. Эксперты объяснили эту инициативу тем, что война в Украине (как и другие международные конфликты) может существенно нарушить цепочки поставок ценных металлов.
"Эти устройства представляют собой важнейший источник сырья, которое после переработки можно повторно использовать для производства новых гаджетов или тяжелого электрооборудования - например, ветряных электрогенераторов, аккумуляторов для электромобилей или солнечных батарей. Другими словами, всего того, что нам так необходимо для скорейшего отказа от ископаемого топлива и перехода к "зеленой энергетике" с минимальным выбросом парниковых газов", - говорит глава отдела коммуникаций WEEE Магдалена Чаританович.
Исследователи уверены, люди должны не копить старую технику у себя дома, и тем более не выбрасывать ее. Они должны сдавать ее на переработку в специальные пункты приема, чтобы специалисты максимально переработали "мертвые" аппараты.
"Ящики для сбора в супермаркетах, сбор старых или сломанных устройств при доставке новых, сбор мелких электронных приборов в почтовых отделениях - вот лишь некоторые шаги, которые помогают мотивировать людей сдавать старые электроприборы", - уверен глава WEEE Паскаль Леруа.