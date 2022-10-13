Шахрияр Мамедъяров обыграл Магнуса Карлсена
Сегодня начался онлайн-турнир Aimchess Rapid, являющийся этапом шахматного Тура чемпионов.
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в 1-м туре обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена, затем уступил поляку Ян-Кшижтофу Дуде и обыграл нидерландца Аниша Гири.
В течение четырех дней 16 участников проведут круговой турнир, по итогам которого лучшая восьмерка продолжит выступление в плей-офф.
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