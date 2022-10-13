В России предложили «расстреливать» за отправку неподготовленных на фронт

По мнению российского депутата, нужно «расстрелять» виновных в гибели на передовой недавно призванных по мобилизации граждан. Так Морозов прокомментировал гибель пяти резервистов из Челябинской области.

По его словам, «изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобожденные территории для их защиты, а не на передовую».

29 сентября Минобороны РФ сообщало, что мобилизованные граждане после прохождения боевого слаживания будут выполнять задачи по обороне занятых российскими войсками территорий.

«После таких «ошибок» офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского «авось»? Как можно так поступать с человеческими жизнями?» - написал Сергей Морозов. Он также заметил, что «некоторые офицеры не имеют морального права носить погоны».

13 октября правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти человек, призванных военным комиссариатом в Коркино. Информации об обстоятельствах их гибели нет. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн руб. помимо федеральных выплат.