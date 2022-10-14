Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 14 октября 2022, 23:34

Во время пресс-конференции в Астане Владимир Путин сделал целый ряд заявлений, каждое из которых может претендовать на сенсационное. Во-первых, российский президент сообщил, что не ставится цель уничтожения Украины. Во-вторых, массированных ракетных ударов «пока» больше не планируется. В-третьих, после окончания в течение двух недель частичной мобилизации, новых волн призыва не будет: «Никаких предложений на этот счет от Минобороны не поступало».

Со всеми поправками на то, что Путин нередко говорит не то, что думает, а делает не то, что говорит, и сегодня говорит не то, что говорил вчера или станет говорить завтра, все равно нельзя не заметить некоторой перемены в риторике. Ее не назовешь примирительной, но и градус агрессивности явно притушен. Это тем более показательно, что и мобилизация, и массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре были явным ответом на растущее недовольство круга российских «ястребов», которые, не решаясь критиковать президента, обрушились с проклятьями в адрес министра обороны Шойгу и военного командования, обвиняя их в нерешительности и некомпетентности. Путин решительность продемонстрировал. Но системных обстрелов Украины, которые бы «вогнали ее в каменный век», как того требовали кровожадные «ястребы», не последовало, ограничились двумя днями сколько-нибудь плотных атак. Проблемы, созданные ударами, с тех пор, в основном, ликвидированы. А вот и мобилизацию не стали разворачивать до миллионных цифр, как многие ожидали, одни с опаской, другие со злорадной надеждой задавить Украину числом, раз не выходит победить качеством. Очевидно, президент РФ пытается сгладить резкий рост недовольства россиян, с которым было встречено решение о мобилизации, и особенно практики ее реализации, напугавшие и возмутившие многих.

Что касается «сдержанности» по вопросу массированного применения высокоточного ракетного оружия, объяснение может быть очень простым. Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал данные о наличии у России ракет на момент начала вторжения 24 февраля и на 12 октября, после того как больше ста ракет было выпущено по Украине. Из 1844 ракет сейчас, по оценке Минобороны Украины и, видимо, ее союзников, осталось 609. Мы не знаем, в каком они состоянии и могут ли быть использованы для запусков. Кроме того, какая-то их часть должна сохраняться в стратегическом запасе на случай столкновения с другим противником, может, более серьезным, чем Украина. Но если даже использовать весь запас, русские имеют возможность осуществить еще максимум 5-6 атак «устрашающего» масштаба, после чего останутся без ракет, поскольку их производство никак не может компенсировать расход.