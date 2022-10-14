Украинцы отчаянно любят жить, поэтому они отчаянно воюют у России осталось всего 609 ракет
Во время пресс-конференции в Астане Владимир Путин сделал целый ряд заявлений, каждое из которых может претендовать на сенсационное.
Во-первых, российский президент сообщил, что не ставится цель уничтожения Украины. Во-вторых, массированных ракетных ударов «пока» больше не планируется. В-третьих, после окончания в течение двух недель частичной мобилизации, новых волн призыва не будет: «Никаких предложений на этот счет от Минобороны не поступало».
Со всеми поправками на то, что Путин нередко говорит не то, что думает, а делает не то, что говорит, и сегодня говорит не то, что говорил вчера или станет говорить завтра, все равно нельзя не заметить некоторой перемены в риторике. Ее не назовешь примирительной, но и градус агрессивности явно притушен.
Это тем более показательно, что и мобилизация, и массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре были явным ответом на растущее недовольство круга российских «ястребов», которые, не решаясь критиковать президента, обрушились с проклятьями в адрес министра обороны Шойгу и военного командования, обвиняя их в нерешительности и некомпетентности.
Путин решительность продемонстрировал. Но системных обстрелов Украины, которые бы «вогнали ее в каменный век», как того требовали кровожадные «ястребы», не последовало, ограничились двумя днями сколько-нибудь плотных атак. Проблемы, созданные ударами, с тех пор, в основном, ликвидированы. А вот и мобилизацию не стали разворачивать до миллионных цифр, как многие ожидали, одни с опаской, другие со злорадной надеждой задавить Украину числом, раз не выходит победить качеством.
Очевидно, президент РФ пытается сгладить резкий рост недовольства россиян, с которым было встречено решение о мобилизации, и особенно практики ее реализации, напугавшие и возмутившие многих.
Что касается «сдержанности» по вопросу массированного применения высокоточного ракетного оружия, объяснение может быть очень простым. Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал данные о наличии у России ракет на момент начала вторжения 24 февраля и на 12 октября, после того как больше ста ракет было выпущено по Украине.
Из 1844 ракет сейчас, по оценке Минобороны Украины и, видимо, ее союзников, осталось 609. Мы не знаем, в каком они состоянии и могут ли быть использованы для запусков. Кроме того, какая-то их часть должна сохраняться в стратегическом запасе на случай столкновения с другим противником, может, более серьезным, чем Украина. Но если даже использовать весь запас, русские имеют возможность осуществить еще максимум 5-6 атак «устрашающего» масштаба, после чего останутся без ракет, поскольку их производство никак не может компенсировать расход.
Вот и выходит, что очередная попытка продемонстрировать силу оказалась очередной наглядной демонстрацией слабости. И да, в этом контексте какие могут быть разговоры об уничтожении Украины. Все эти удары причиняют ей ущерб и большую боль, но при этом парадоксальным образом делают ее сильнее.
Кстати, выступление Путина пришлось на День защитника Украины и хорошо оттенило его.
В недавней передаче «Радио Свобода» грузинского журналиста Зураба Джавахадзе спросили, нет ли настроений в Грузии воспользоваться обозначившейся слабостью России и попытаться вернуть оккупированные Абхазию и Южную Осетию. Журналист ответил, что за годы независимости грузинское общество устало от военных конфликтов, «перегорело». Грузины, по его словам, живут в состоянии релакса, никто не хочет воевать, все настроены на решение проблем мирным путем: «Люди хотят просто вкусно жить».
Просто вкусно жить хотят все люди, не только грузины. Украинцы тоже не только хотят, но и умеют жить в удовольствие. Но сейчас у них нет выбора, воевать или не воевать. Никакой жизни под пятой оккупанта быть не может. Именно потому, что украинцы отчаянно любят жить, они отчаянно воюют. И результаты, пусть не сразу, дают о себе знать. И Путину, и всему миру.