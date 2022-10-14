Еврочиновник: Они думают, что мы можем играть роль, которую до сих пор играла Россия...

Цель миссии наблюдателей Евросоюза, которая будет размещена на границе со стороны Армении, – оценить, можно ли зафиксировать статус этой границы. Российские СМИ пишут, что об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник, знакомя их на условиях анонимности с повесткой Совета ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге, который планирует обсудить участие Союза в урегулировании отношений между Баку и Ереваном.

По словам еврочиновника, такой персонал ЕС впервые будет размещен в Армении.

"Теперь стороны обращаются к нам. У них есть ощущение, что мы можем играть роль, которую до сих пор играла Россия...", - отметил дипломат ЕС.

Чиновник указал, что в Евросоюзе армяно-азербайджанский конфликт вызывает обеспокоенность. "Южный Кавказ – ключевой регион для ЕС, со всеми странами которого у Евросоюза есть двусторонние отношения. Но в то же время мы желаем регионального подхода. Надо преодолеть этот конфликт", - сказал неназванный чиновник.

Он сказал, что пока не может сообщить подробностей по будущей наблюдательной миссии.