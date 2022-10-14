Главный разведчик Украины: война многое изменит в военной науке

Война в Украине изменит многое в военной науке о стратегии и тактике боевых действий, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"После этой войны однозначно много чего из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будет изменено – исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже являются одними из лучших в мире специалистами хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой абсолютно полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все типы вооружения", - говорит глава украинской разведки.

По словам главного разведчика Украины, в настоящее время ни у кого в мире нет большего опыта, чем у украинской армии.