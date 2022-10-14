Власти России рассчитывают в ходе переговоров с представителями украинской армии договориться о перемирии, чтобы выиграть время и начать в 2023 году новое «полномасштабное наступление» против Украины, пишет со ссылкой на собственные источники Meduza.

Российское издание называет такой план "тактическим вариантом", который "предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня". "Договориться об этом, по замыслу Кремля, могли бы российские и украинские военные без привлечения первых лиц обоих государств. ...Вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области", – утверждают журналисты.

По их данным, сейчас Кремль пытается с этой целью влиять на лидеров Запада "и президента Турции Реджепа Эрдогана", чтобы они подтолкнули Украину к переговорам с Россией.

Собеседники журналистов утверждают, что президент России Владимир Путин надеется использовать возможный режим прекращения огня "для подготовки к новому наступлению". "По его задумке, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и хоть как-то восполнить потери в технике. ..."Новое полномасштабное наступление" может начаться примерно в феврале-марте 2023 года", – объясняет издание.

Насколько известно «Медузе», позиция официального Киева по поводу любых переговоров с Москвой остается неизменной. «Мы готовы будем к переговорам с Россией, но не с Путиным, а с тем, кто придет ему на смену», – заявили изданию собеседник в Офисе Зеленского.