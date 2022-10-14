Ядерные бомбардировщики России у границы Норвегии

Спутниковый снимок за 7 октября показывал, что на базе Оленья было семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре – Ту-95. А через два дня Planet Labs зафиксировал один Ту-160 на взлетной полосе авиабазы.

Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией. Самолеты, способные нести ядерные заряды, были замечены на военной базе Оленья на Кольском полуострове, сообщает норвежское издание Faktisk.

Опрошенные военными эксперты считают, что такие маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями "Гром". Но аналитики допускают, что это может являться элементом ядерных угроз президента РФ Владимира Путина.

Последние российские ядерные учения "Гром" состоялись в феврале 2022 года, накануне вторжения России в Украину.