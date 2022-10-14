ПАСЕ признала Саакашвили политзаключенным

В то же время, отмечает издание, за день до голосования в ПАСЕ, на 11-й чрезвычайной специальной сессии по Украине в Генассамблее ООН Грузия вместе со 143 государствами поддержала резолюцию, осуждающую аннексию Россией украинских регионов.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины», в которой РФ названа «террористическим режимом». «Голос Америки» пишет, что грузинская делегация не присутствовала в зале заседаний в день голосования.

Оппоненты грузинских властей считают причиной игнорирования грузинской делегацией голосования в ПАСЕ то, что в принятой 13 октября резолюции экс-президент Грузии Михаил Саакашвили упоминается как политзаключенный.

«Ассамблея призывает российские власти к немедленному освобождению Владимира Кара-Мурзы. Ассамблея призывает к пересмотру дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах, а также их освобождению, включая Михаила Саакашвили, гражданина Украины и бывшего президента Грузии», – сказано в документе.

В правящей «Грузинской мечте» назвали упоминание о Саакашвили в резолюции ПАСЕ «несправедливым». В партии власти заявили, что эта запись появилась в документе «в самый последний момент» по инициативе «Единого национального движения», крупнейшей оппозиционной партии в Грузии, которую основал Саакашвили, и «Европейской народной партии», которая согласно утверждениям «Грузинской мечты», якобы «лоббирует» интересы третьего президента Грузии.

Сам находящийся в заключении Михаил Саакашвили так прокомментировал резолюцию ПАСЕ: «Упоминание моего имени как личного узника Путина является точным описанием ситуации, но я не могу сказать, что меня это радует. Это вредит международной репутации Грузии и я считаю, что в сложившейся сложной ситуации дополнительная внутренняя конфронтация влечёт негативные последствия для Грузии, в то время как страна нуждается в консолидации и единстве».