Путин ответил Рахмону

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон громко выступил на саммите «Центральная Азия – Россия» в Астане: он обратился к главе РФ Владимиру Путину с просьбой не проводить политику в отношении стран Центральной Азии, как к бывшему Советскому Союзу. Таджикистан всегда уважал интересы своего главного стратегического партнера в лице России. В стране хотят ощущать взаимное уважение, отметил Рахмон.

«Конечно, в Советском Союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках, развивали культуру и экономику, но сегодня, конечно, нам нужно наполнять все наши форматы, в том числе и вот такой формат нового саммита, конкретным содержанием», — сказал Путин.

По словам президента РФ, смысл саммита не в том, чтобы просто поговорить, а в том, чтобы посмотреть на общерегиональные проекты и потребности, продвигать не только в двустороннем формате, но и в масштабе всего региона. Тогда многие вопросы можно будет решать с большим эффектом, считает Путин.

Со своей стороны лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что «в Советском Союзе уделялось много внимания развитию и союзных республик, и автономных республик, и национальных краев». По его словам, особенно это проявлялось в образовании и здравоохранении.