В Евросоюзе предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против России

Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия считают, что Евросоюз должен ввести против Беларуси такие же санкции, как против России. Польское радио сообщает, что эти страны направили в Еврокомиссию проект своих предложений по девятому пакету санкций против России и Беларуси.

Речь идет о синхронизации санкций в отношении России и Беларуси, что уже некоторое время обсуждается в Брюсселе.

По словам дипломатов ЕС, есть две цели: во-первых, как можно сильнее ударить по белорусской экономике и заставить Минск прекратить помогать Москве в войне против Украины; во-вторых, осуществить меры, чтобы россияне не пытались обойти санкции.

Вопрос в том, будет ли согласие всех стран ЕС после того, как Россия атаковала гражданские цели в Украине с территории Беларуси.