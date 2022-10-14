Российские военкоры сообщили, что Стрелков ушел на фронт

Экс-полковник ГРУ и командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), который стал одним из главных критиков командования российской армии, с понедельника не активен в соцсетях.

В пятницу, 14 октября, российские военкоры сообщили, что Стрелков-Гиркин отправился на фронт в один из "добровольческих батальонов", который формируется. По одним данным – начальником штаба, по другим – замкомандира батальона. Официальных подтверждений этой информации нет. Сам Стрелков-Гиркин на подобные планы ранее не намекал.

Одно из последних его сообщений в телеграм-канале было в форме вопроса к куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, знает ли тот о судьбе Альбрехта фон Валленштейна – полководца Священной Римской империи времен Тридцатилетней войны, которому император поручил сформировать армию наёмников. Затем Валленштейна убили по приказу императора.

Стрелков также активно критиковал Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, главу Чечни Рамзана Кадырова.