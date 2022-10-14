Байден выделяет Украине военную помощь еще на $725 млн

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине ранее анонсированной военной помощи в 725 млн долларов. Документ об этом опубликовал Белый дом.

Новый пакет помощи будет включать в себя в основном боеприпасы и военные автомобили, сообщили Reuters в пятницу двое источников, проинформированных о содержании нового пакета. Один из источников сказал, что, хотя пакет помощи не включает в себя системы для отражения ракетных атак, подобных тем, которые наблюдались в последние дни, он был разработан для укрепления способности Украины отражать российские атаки в контрнаступлении, которое привело к большим территориальным завоеваниям ВСУ за последние недели.

Боеприпасы и транспортные средства будут отправлены в Украину в ближайшие дни. Президентские полномочия позволяют Соединенным Штатам быстро выделять вооружение из запасов Пентагона без одобрения Конгресса в связи с чрезвычайной ситуацией.