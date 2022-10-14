Сторонник Путина, не любит Байдена, гомофоб: в Италии избрали спикера Палаты депутатов

В Италии новым спикером Палаты депутатов – нижней палаты парламента – избрали члена правой партии "Лига" Лоренцо Фонтана. Об этом 14 октября сообщили итальянские СМИ. Депутат от партии "Лиги" набрал 222 голоса.

Bloomberg сообщает, что раньше Фонтана занимал посты министра по делам семьи и инвалидов и министра по европейским делам при премьер-министре Джузеппе Конте. Он противник абортов, известен своими "твердыми взглядами" на иммиграцию. Также в течение своей политической карьеры выступал против гражданских союзов однополых пар, пишет El Pais. Фонтана заявлял, что "настоящая семья" подвергается нападению.

Во внешней политике Фонтана очень критически относится к президенту США Джо Байдену, говорится в материале El Pais, в то же время он "с энтузиазмом" выражался о президенте России Владимире Путине. Фонтана называл Путина "светом для нас". В 2014 году ездил в Крым в качестве международного наблюдателя по приглашению Кремля.

В день голосования в зале парламента вывесили баннер "Нет пропутинскому гомофобному президенту", сообщило repubblica.it.