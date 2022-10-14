Медведев увлекся беспилотниками
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел контрольную проверку на предприятии ООО «Специальный технологический центр», которое занимается производством беспилотников, в Санкт-Петербурге.
Российские СМИ пишут, что в ходе проверки Медведев заявил, что в России планируется наладить полноценный выпуск БПЛА. «Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО — насущная необходимость»,— отметил он.