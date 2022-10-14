Украинский генерал объяснил, как мобилизация в России повлияет на ход войны

Подготовленный мобилизационный ресурс россиян составляет около 2 миллионов человек, в целом мобилизационный ресурс – около 29 миллионов. Такие цифры привел командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Украинская правда.

"Россияне в стремлении достичь тех целей, которые они ставят перед собой, будут повышать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию и быть готовыми для решения ее на наших условиях", - сказал украинский военный.

Наев пояснил, что подготовленный мобилизационный ресурс – это лица, которые недавно были уволены с военной службы и участвовали в тренировках и военных сборах. Отвечая на вопрос, сможет ли российская мобилизация остановить контрнаступление украинских сил, Наев подчеркнул, что все будет зависеть от ресурсов, которые будет иметь РФ, и ресурсов, которые будут поставлять Украине ее партнеры.

Относительно заявленных Россией 300 тысяч мобилизованных, Наев высказал мнение, что это приведет к созданию новых военных формирований на территории РФ, "с помощью которой военно-политическое руководство РФ и их военное командование будет пытаться осуществить перегруппировку и может даже повлиять на переформатирование их стратегической наступательной операции".

"Они могут образовать более 3 армейских корпусов, 4 дивизий, 10 организационных структур типа полк, 10 мотострелковых дивизий территориальных войск и до 3-4 бригад территориальных войск. То есть это такая мощная сила, но для ее подготовки необходимо время", - сказал Наев, отметив, что мобилизованные россияне прибывают на территорию Донецкой области и другие направления.