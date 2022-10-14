Премьер Монголии пообещал защитить бежавших от мобилизации в России

Правительство Монголии работает над обеспечением безопасности граждан России, которые приехали в страну, скрываясь от мобилизации, заявил в интервью DW в пятницу, 14 октября премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

Он подтвердил, что после объявления мобилизации в РФ сухопутную границу России и Монголии пересекли тысячи россиян. "В Монголию прибыло много русских и русских бурятов, принадлежащих к монгольской этнической группе. В рамках наших действующих законов и правил можно находиться в Монголии в течение 30 суток и продлить это пребывание еще на 30 дней. Наше правительство работает над обеспечением безопасности этих людей в рамках этой правовой базы", - подчеркнул монгольский премьер-министр.