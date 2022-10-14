Байден: «На карту поставлено очень многое»

Соединенные Штаты имеют все возможности для того, чтобы поменять мировую динамику во второй четверти XXI века, убежден президент Джо Байден. Глава американского государства сказал об этом, выступая на приеме комитета Демократической партии по организации избирательной кампании в Конгресс, передает «Голос Америки».

Отметив, что он провел более 200 часов, находясь в непосредственном контакте с главами государств, входящих в НАТО и Евросоюз, Байден подчеркнул свою роль в единении мировых лидеров перед лицом российской угрозы. «Путин решил и рассчитывал на то, что НАТО будет разделено. Это не шутка... Посмотрите, что сейчас происходит на восточном фланге НАТО. Посмотрите, что сейчас делает Польша. Польша проявляет настойчивость», – отметил Байден, упомянув также «недавние» события в Венгрии, Италии и Испании, при этом не вдаваясь в подробности того, что имеет в виду.

«Вы знаете, на карту поставлено очень многое. Но я абсолютно убежден, что у нас есть возможность привести мир туда, где он никогда не был», – заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что мирового устройства, сложившегося после 1945 года, когда началась холодная война, больше не существует. «Это другой мир. Прямо сейчас [мы живем] в совершенно другом мире, – сказал Байден. – Кто-нибудь из вас когда-нибудь думал, что после кубинского ракетного кризиса появится российский лидер, угрожающий применением тактического ядерного оружия...?»

По словам Байдена, несмотря на то что в сегодняшнем мире происходит множество событий, «у Соединенных Штатов также есть огромные возможности изменить динамику во второй четверти XXI века».

В своей речи президент также отметил «огромное мужество» украинцев, удивившее весь мир, и напомнил, что США уже предоставили стране, сопротивляющейся российскому вторжению, вооружение на сумму более 16 миллиардов долларов, и еще около 15 миллиардов на поддержку работы украинского правительства.