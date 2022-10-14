Россия нанесла по Запорожью 10 ракетных ударов

Как сообщил глава Областной Военной Администрации Запорожья Александр Старух, ночью по Запорожью были нанесены четыре авиаудара дронами, "к утру еще 10 ракет С300".

После ночной атаки дронов подверглись разрушению "объекты инфраструктуры", возникли пожары, которые были вовремя локализованы, отметил Старух.

В результате утренней атаки по областному центру, по его словам, "ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям". Информация о пострадавших уточняется.