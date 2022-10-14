Армяне обстреляли Лачин и Дашкесан
С вечера 14 октября до ночи 15 октября ВС Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Хазинавар Горусского района и Гюнешли Басаркечарского района, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского и Тезекенд Дашкесанского района из стрелкового оружия различного калибра, передает Минобороны.
Сообщается, что подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!