МЧС о наводнении в Гарадаге

В результате аварии на магистральном водопроводе Кур-Баку на территории Гарадагского района были затоплены прилегающие территории, в том числе автомагистраль Баку-Газах.

Согласно информации, для забора воды, эвакуации при необходимости и других соответствующих мер безопасности к месту происшествия были стянуты силы гражданской обороны, Государственной антипожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.