Алиев соболезнует Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате взрыва на угольной шахте в районе города Амасра в турецкой провинции Бартын.

«Глубоко потрясены известием о большом числе погибших и раненых в результате взрыва на шахте в провинции Бартын.

Разделяю вашу боль в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана приношу глубочайшие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым», - говорится в письме.