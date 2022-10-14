Названа дата первого авиарейса из России на Северный Кипр

Новые непрямые авиарейсы из Москвы на Северный Кипр начнутся в марте 2023 года, заявил министр общественных работ и транспорта Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы, сообщают российские СМИ.

По его словам, рейсы будут осуществляться двумя авиакомпаниями по маршруту Москва - Анталья - Эрджан.

20 сентября турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила, что две российские авиакомпании планируют начать полеты в ТРСК. Как сообщало издание, рейсы запустят уже 15 ноября, когда в ТРСК откроют новый аэропорт Эрджан (Ercan Havalimanı).