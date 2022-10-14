Злоумышленникам удалось сфотографировать прокурора в бане, а затем подвергать его систематическому шантажу. «Счастливчики» посадили прокурора на счетчик и требовали у него крупные суммы денег. Но как пелось в известной песне, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…

Фраера попались, и им приходится отдуваться за громкое «банное дело» на скамье подсудимых в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Умман Алиев, его брат Ильгар Алиев, Натик Нуриев, Парвин Юсифов, Алекпер Нуриев, Эльнур Эльдаров и Сахиля Мамедова обвиняются по 182-й (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 178-й (мошенничество) статьям УК Азербайджана.

Обвиняемый Умман Алиев признал себя виновным. Более того, он в который раз доказал непреложную истину – «добро наказуемо»! С прокурором Гурбановым официант Алиев познакомился именно в бане в 2016 году. Умман работал официантом в Hamam Palace. Великодушный прокурор оставлял Алиеву чаевые, был с ним приветлив и всячески помогал в жизни. Но в 2018 году Уммана Алиева, сменившего место работы, арестовали за кражу 4 тысяч манатов из банной кассы и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. В тюрьме экс-официант познакомился с Парвином Юсифовым, предложив ему план «раздеть прокурора», точнее, «выбить» из него мега-чаевые с помощью шантажа с «обнаженными фотографиями». На задание отправили брата Уммана - Ильгара. Он и позвонил впервые прокурору Гурбанову, намекнув ему на «обнаженные фотографии». Прокурору ничего не оставалось, как уступить Алиеву 900 манатов. После освобождения из тюрьмы 21 мая прошлого года Умман Алиев лично позвонил прокурору с просьбой помочь на жизнь. И как бы невзначай напомнил об «обнаженных фотографиях». Гурбанов отстегнул и в этот раз.

Похоже, Умман нашел хорошую наживку в лице прокурора и продолжал названивать «старому другу». Прокурор отдал экс-официанту еще 1800 манатов. Однако, как гласит еще одна старая истина, аппетит-то приходит во время еды. Умман каждый раз поднимал ставки. И прокурор отдал шантажисту еще 15 тыс. манатов. Наконец, ставка в феврале 2022 года поднялась до 20 тыс. манатов. Прокурору надоело платить. Нервы сдали. Официанта взяли с поличным!.. За время своей работы, пардон, шантажа, официант в буквальном смысле выпотрошил прокурора, отжав у него 43 тыс. манатов.

На суде выяснилась еще одна любопытная деталь – деньги экс-официант обналичивал с дебетовой карты некоего Парвина Юсифова. Признаться, весьма грамотная схема для заурядного официанта!

Суд над злоумышленниками продолжается…

Напомним, что Тариэль Гурбанов был прокурором Гарадагского и Гаджигабульского районов, позже занимал другие должности. В марте этого года был назначен старшим помощником прокурора Апшеронского района.