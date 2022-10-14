Иран намекает на Азербайджан: мы не потерпим анархии у своих границ

Анархия, которая может быть вызвана присутствием других стран, у иранских границ недопустима, сказал советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти, которого цитируют иранские СМИ.

Как заявил Велаяти, даже небольшой инцидент в странах региона может вызвать вмешательство «буйных и жестоких стран», таких как Соединенные Штаты Америки и Израиль, «под предлогом установления перемирия».

По его словам, Тегеран «готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном, но иногда некоторые страны, которые выиграли от конфликта между двумя соседями, вмешивались и создавали проблемы».

«Любое нарушение границы между соседними странами обострит напряженность в регионе и может привести к локальным войнам», сказал Велаяти.