Иран намекает на Азербайджан: мы не потерпим анархии у своих границ
Анархия, которая может быть вызвана присутствием других стран, у иранских границ недопустима, сказал советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти, которого цитируют иранские СМИ.
Как заявил Велаяти, даже небольшой инцидент в странах региона может вызвать вмешательство «буйных и жестоких стран», таких как Соединенные Штаты Америки и Израиль, «под предлогом установления перемирия».
По его словам, Тегеран «готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном, но иногда некоторые страны, которые выиграли от конфликта между двумя соседями, вмешивались и создавали проблемы».
«Любое нарушение границы между соседними странами обострит напряженность в регионе и может привести к локальным войнам», сказал Велаяти.