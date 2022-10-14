14 октября при организации Министерства науки и образования состоялась поездка в село Агалы Зангиланского района сотрудников отдела организации внешкольной работы министерства, тренеров-преподавателей, учителей физкультуры и спортсменов, сообщили в Минобразования.

На встрече, проведенной с коллективом и учащимися средней школы села Агалы, было отмечено, что освобождение наших территорий от вражеской оккупации и возвращение населения на родные земли, а также восстановление здесь образования является историческим событием.

Также была подчеркнута важность физического и духовного развития молодого поколения, обеспечение их здоровья и подготовка к защите своей Родины посредством спорта и физического воспитания.

Выступая на мероприятии, спортсмены, работающие в сфере образования и достигающие высоких результатов в сфере спорта, рассказали школьникам об историях своего успеха и ответили на их вопросы.

Затем были проведены соревнования по баскетболу, футболу, бадминтону с участием школьников, обучающихся в рамках спартакиады, организованы эстафеты по программе ТОП, победителям вручены призы.

В рамках визита всем учащимся средней школы села Агалы были вручены спортивный инвентарь и одежда, школе переданы сувениры.

Следует отметить, что целью фестиваля являлась пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса к спорту, поднятие духа патриотизма среди молодежи на освобожденных территориях.