Али Асадов поручил улучшить ситуацию на дорогах Баку

14 октября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Кабинете Министров состоялось рабочее совещание по ситуации в транспортной сфере в Баку, сообщили в Кабмине.

В ходе совещания было обсуждено состояние выполнения поручений по регулированию деятельности общественного транспорта, которые были даны на расширенном совещании 3 октября текущего года. Был проанализирован предварительный проект Плана мероприятий по проблемам в сфере автомобильного транспорта в Баку, решение которых считается возможным в короткие сроки.

План мероприятий включает в себя увеличение пропускной способности дорог, увеличение потенциала перевозок общественным транспортом, регулирование дорожного движения и другие вопросы.

На совещании также обсуждались вопросы, связанные с продолжением структурных реформ в сфере общественного транспорта, административными, инфраструктурными и организационными мероприятиями, а также были даны поручения, которые должны быть выполнены в конкретные сроки.