В результате взаимодействия инженерных войск ВС Азербайджана с другими государственными органами в октябре текущего года было построено более 50 км новых подъездных дорог, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в течение октября на новопостроенных дорогах снабжения был установлен 81 дорожный знак (всего на дорогах на освобожденных территориях было установлено 1796 дорожных знаков).

В результате деятельности инженерно-фортификационных частей в освобожденных районах за период с 1 октября по сегодняшний день более 550 гектаров территории были полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили в Минобороны, всего на сегодняшний день на освобожденных землях было разминировано более 27 960 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 9726 единиц противопехотных, 2485 единиц противотанковых мин и 10316 единиц неразорвавшихся боеприпасов.